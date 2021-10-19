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​94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ

"Підроблені документи про щеплення підривають довіру до ефективності вакцини".

​94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ
Фото: Анастасія Власова/hromadske

За даними Міністерства охорони здоров'я, із 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою з 11 по 17 жовтня, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Про це повідомила пресслужба МОЗ з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

У МОЗ наголосили, що найбільш ефективно імунітет виробляється після другої дози вакцини, яку слід отримати в рекомендований інтервал.

Цей інтервал складає для вакцин:

  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів;
  • Comirnaty/Pfizer - 21 день;
  • Moderna - 28 днів;
  • AstraZeneca - 4-12 тижнів.

За 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини. Усього станом на 18 жовтня принаймні однією дозою щепилися 8 065 760 осіб, двома дозами – 6 573 564 особи.

"Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США свідчать про те, що невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму дельта, ніж вакциновані. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини", - зазначили в МОЗ.

Крім того, в міністерстві наголосили, що підроблені документи про щеплення підривають довіру до ефективності вакцини.

"На статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення. Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини", - йдеться в повідомленні.

МОЗ просить українців, які знають про випадки підробки таких документів, повідомляти про них у поліцію або контакт-центр міністерства.

Нагадаємо, МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19.

Раніше МОЗ затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Щоб щепитися, освітяни і чиновники мають місяць. Інакше вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Згідно з даними соцопитування, 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

На початку жовтня Кабмін виділив 25 млн грн на інформкампанію щодо вакцинації.

Зараз у більшості областей України діють посилені карантинні обмеження. Вони не стосуються лише тих осіб, які вакциновані або мають чинний негативний результат ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу. З 21 жовтня для поїздок Україною обов’язкові документи, які підтверджують СOVID-безпечність. За дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад. Сертифікати про вакцинацію перевірятимуть за QR-кодом.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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