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"Укрзалізниця" повідомила про відновлення інфраструктури після аварії біля Боярки

Але деякі поїзди все ще можуть затримуватися. 

"Укрзалізниця" завершила відновлення інфраструктури на ділянці Васильків-Боярка, де вранці зійшов з рейок господарчий потяг.

Приблизно о 19:30 залізничники встановили опору і повернули під напругу контактну мережу, повідомили на сторінці "Укрзалізниці" в Facebook.

Фото: Укрзалізниця

"Ділянку повністю відкрито для руху поїздів. Наразі ще можливі затримки деяких пасажирських поїздів. Укрзалізниця перепрошує за незручності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сходження з рейок призвело до тривалих затримок в русі поїздів. Деяки рейси затрималися більш ніж на п'ять годин. 

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