В Києві на території заводу трапилася пожежа

Жертв і постраждалих немає.

У Києві близько 14 години 10 липня трапилася пожежа на території заводу, розташованого на вул. Північно-Сирецька, 3.

Як повідомили на сторінці ДСНС у Facebook, в 4-поверховій будівлі, яка знаходиться на реконструкції, на першому поверсі зайнялась комп’ютерна техніка. Причини загоряння встановлюються.

Facebook ДСНС у Києві

Вогонь охопив близько 30 квадратних метрів, рятувальники повністю ліквідували загоряння о 14:54.

Фото: ДСНС у Києві Facebook

"На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у червні в Києві спалахнула пожежа в багатоповерхівці. Вогонь спалахнув у квартирі на верхньому поверсі.