У Львові на залізничній станції “Підзамче” 26-річна жінка отримала ураження електричним струмом, перебуваючи на вагон-цистерні.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Фото: lv.dsns.gov.ua

“До місця події було направлено рятувальників 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Львів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецобладнання потерпілу зняли потерпілу.

Фото: lv.dsns.gov.ua

“Внаслідок ураження струмом жінку в стані важкого ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м.Львова”, – додали у ДСНС.

До місця виклику було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причини події встановлюються.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у грудні 2020 року двоє неповнолітніх дівчат у Рівному та Львові загинули впродовж доби, намагаючись зробити видовищне селфі.