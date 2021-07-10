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26-річну львів’янку вдарило струмом на вагон-цистерні

Жінку госпіталізовано.

У Львові на залізничній станції “Підзамче” 26-річна жінка отримала ураження електричним струмом, перебуваючи на вагон-цистерні.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Фото: lv.dsns.gov.ua

“До місця події було направлено рятувальників 3-ої державної пожежно-рятувальної частини м.Львів та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою спецобладнання потерпілу зняли потерпілу.

Фото: lv.dsns.gov.ua

“Внаслідок ураження струмом жінку в стані важкого ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м.Львова”, – додали у ДСНС.

До місця виклику було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини та причини події встановлюються.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у грудні 2020 року двоє неповнолітніх дівчат у Рівному та Львові загинули впродовж доби, намагаючись зробити видовищне селфі. 

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