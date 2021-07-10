ДСНС попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей

ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр попередила про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці областей.

“10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попереджають, що для запобігання пожежам потрібно дотримуватися низки правил. Зокрема, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях.

Заборонено заїжджати автомобілем до лісу та залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я. Не можна залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки.

Нагадаємо, у Харківській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в фермерському господарстві.

Наприкінці червня під Тернополем загорілося сміттєзвалище, орієнтовна площа пожежі склала 100 кв. м.