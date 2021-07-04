Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
Італія вийшла у півфінал Євро-2020, обігравши Бельгію (оновлено)
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
"Слугу народу" Брагара зловили на керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара зловили на керуванні авто під наркотиками
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
ГоловнаСвіт

На Кіпрі через масштабну лісову пожежу загинуло четверо робітників з Єгипту

Вогонь спалив 55 квадратних кілометрів лісу та сільськогосподарської землі.

Фото: ЕРА/UPG

На Кіпрі через потужні лісові пожежі загинуло четверо людей.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

За словами Міністра внутрішніх справ Нікоса Нуріса, на фермі в районі Оду знайшли мертвими чотирьох робітників з Єгипту, машина яких згоріла.

Полум’я гасять всі сили пожежної служби Кіпру, а також на допомогу покликали пожежників у відставці.

Речник кіпрської Національної гвардії зазначив, що вогнеборцям були передані армійські цистерни з водою.

Фото: ЕРА/UPG

Поліція заявила, що заарештувала 67-річного чоловіка під час розслідування причин пожежі. Як інформують ЗМІ, він палив садове сміття.

Країна звернула за допомогою до Євросоюзу щодо ліквідації пожежі, пишуть apnews.com.

Через пожежі евакуювали мешканці 7 селищ, ще 4 сіл знеструмлено.

Фото: ЕРА/UPG

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс розповів, що вогонь загалом спалив 55 квадратних кілометрів лісу та сільськогосподарської землі, йдеться у повідомленні cyprus-mail.com.

Анастасіадіс пообіцяв, що жертви пожежі отримають допомогу. Після стабілізації ситуації уряд почне підраховувати збитки, які вогонь завдав підприємствам, фабрикам та людям.

Президент заявив, що ця пожежа – найгірша пожежа з 1974 року і назвав її трагедією.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у червні на курорті в Туреччині спалахнули лісові пожежі. Загинув один із ліквідаторів пожежі, цивільні не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також