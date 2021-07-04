Фото: ЕРА/UPG

На Кіпрі через потужні лісові пожежі загинуло четверо людей.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

За словами Міністра внутрішніх справ Нікоса Нуріса, на фермі в районі Оду знайшли мертвими чотирьох робітників з Єгипту, машина яких згоріла.

Полум’я гасять всі сили пожежної служби Кіпру, а також на допомогу покликали пожежників у відставці.

Речник кіпрської Національної гвардії зазначив, що вогнеборцям були передані армійські цистерни з водою.

Фото: ЕРА/UPG

Поліція заявила, що заарештувала 67-річного чоловіка під час розслідування причин пожежі. Як інформують ЗМІ, він палив садове сміття.

Країна звернула за допомогою до Євросоюзу щодо ліквідації пожежі, пишуть apnews.com.

Через пожежі евакуювали мешканці 7 селищ, ще 4 сіл знеструмлено.

Фото: ЕРА/UPG

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс розповів, що вогонь загалом спалив 55 квадратних кілометрів лісу та сільськогосподарської землі, йдеться у повідомленні cyprus-mail.com.

Анастасіадіс пообіцяв, що жертви пожежі отримають допомогу. Після стабілізації ситуації уряд почне підраховувати збитки, які вогонь завдав підприємствам, фабрикам та людям.

Президент заявив, що ця пожежа – найгірша пожежа з 1974 року і назвав її трагедією.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у червні на курорті в Туреччині спалахнули лісові пожежі. Загинув один із ліквідаторів пожежі, цивільні не постраждали.