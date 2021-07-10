УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти з початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ukrinform.ua

Від початку суботи, 10 липня, у зоні бойових дій на Донбасі окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

“Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також