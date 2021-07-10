Фото: Поліція Закарпаття

Біля села Лазещина на Закарпатті підтопило декілька доріг місцевого значення. Також частково обмежено рух на дорозі міжобласного сполучення Мукачево-Рогатин, пише "Укрінформ" з посиланням на поліцію.

Причиною підтоплення є вихід після зливи з берегів потічок, які вливаються в Тису.

Фото: Поліція Закарпаття

Фото: Поліція Закарпаття

"Поліція звертається до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами суміжними з населеним пунктом - Лазещина, а також автотрасою обласного значення, на якій через підтоплення тимчасово обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Закарпаття

Над усуненням наслідків підтоплення працюють рятувальники.

Нагадаємо, що у червні в Чернівцях унаслідок зливи підтопило 80 будинків і 150 присадибних ділянок. Постраждали 17 сіл.