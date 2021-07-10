Причиною підтоплення є вихід після зливи з берегів потічок, які вливаються в Тису.
"Поліція звертається до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами суміжними з населеним пунктом - Лазещина, а також автотрасою обласного значення, на якій через підтоплення тимчасово обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Над усуненням наслідків підтоплення працюють рятувальники.
Нагадаємо, що у червні в Чернівцях унаслідок зливи підтопило 80 будинків і 150 присадибних ділянок. Постраждали 17 сіл.