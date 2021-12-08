Блінкен та Мішель домовилися про "швидкі та серйозні" дії щодо Росії у разі її вторгнення в Україну

Сторони висловили стурбованість через нарощування Росією військових сил поблизу України і наголосили на необхідності повернення до дипломатії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої сторони домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі посилення агресії проти України.

Про це йдеться у повідомленні речника держдепу Неда Прайса.

Секретар Блінкен і президент Мішель підтвердили підтримку США та Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

"Вони висловили стурбованість через нарощування Росією військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію і повернулася до дипломатії, у тому числі до повного виконання мінських домовленостей, які є найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони під час розмови домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі "якщо вона посилить свою агресію щодо України".