Блінкен та Мішель домовилися про "швидкі та серйозні" дії щодо Росії у разі її вторгнення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої сторони домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі посилення агресії проти України.
Про це йдеться у повідомленні речника держдепу Неда Прайса.
Секретар Блінкен і президент Мішель підтвердили підтримку США та Європейського Союзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
"Вони висловили стурбованість через нарощування Росією військових сил поблизу України і наголосили на необхідності того, щоб Росія припинила ескалацію і повернулася до дипломатії, у тому числі до повного виконання мінських домовленостей, які є найкращим способом вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони під час розмови домовилися про необхідність "швидких та серйозних" дій щодо Росії у разі "якщо вона посилить свою агресію щодо України".
The United States and the European Union support Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Together, we will act to deter any Russian escalation of military tensions. https://t.co/JL6VPcno96— Ned Price (@StateDeptSpox) December 8, 2021