В Іспанії 70 медиків заразилися ковідом на різдвяній вечірці

На святкуванні було 170 людей – всі з негативними тестами на антиген.

Майже 70 медиків, які відвідали велику різдвяну вечірку на півдні Іспанії, отримали позитивний результат на коронавірус. Більшість із 68 інфікованих – лікарі та медсестри, які працюють у відділенні інтенсивної терапії лікарні Малаги.

Органи охорони здоров'я заявили, що усі вони відвідали різдвяну вечірку минулого тижня, на якій були 170 людей, передає ВВС.

Зазначається, що всі гості мали негативні тести на антиген до святкування, але більша частина з них зараз перебуває на ізоляції. Усі медики, що інфікувалися, були повністю вакциновані й не мають симптомів хвороби.

Щоби забезпечити персоналом місцеву лікарню, прислали лікарів та медсестер з інших медзакладів Малаги. А органи охорони здоров'я в Андалусії рекомендували персоналу лікарні не відвідувати різдвяні вечірки.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав людей остерігатися коронавірусу під час свят.

Як і в багатьох європейських країнах, в Іспанії останніми тижнями зафіксували зростання кількості випадків коронавірусу, зокрема через новий штам омікрон. Наразі Іспанія офіційно повідомила лише про кілька випадків зараження цим варіантом ковіду, зокрема про чотири на Балеарських островах.

Загалом з початку пандемії в Іспанії зафіксовано близько 5,1 млн інфікованих коронавірусом і 88 тис. смертей.