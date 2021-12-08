Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Чоловіка, який загубився в Карпатах під час катання на снігоході, знайшли мертвим
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Байден переніс розмову з Зеленським та вдруге поспілкувався з європейськими лідерами
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Журналісти виклали "Архів Пандори" у відкритий доступ
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
ГоловнаСвіт

В Іспанії 70 медиків заразилися ковідом на різдвяній вечірці

На святкуванні було 170 людей – всі з негативними тестами на антиген.

В Іспанії 70 медиків заразилися ковідом на різдвяній вечірці
Фото: EPA/UPG

Майже 70 медиків, які відвідали велику різдвяну вечірку на півдні Іспанії, отримали позитивний результат на коронавірус. Більшість із 68 інфікованих – лікарі та медсестри, які працюють у відділенні інтенсивної терапії лікарні Малаги.

Органи охорони здоров'я заявили, що усі вони відвідали різдвяну вечірку минулого тижня, на якій були 170 людей, передає ВВС.

Зазначається, що всі гості мали негативні тести на антиген до святкування, але більша частина з них зараз перебуває на ізоляції. Усі медики, що інфікувалися, були повністю вакциновані й не мають симптомів хвороби.

Щоби забезпечити персоналом місцеву лікарню, прислали лікарів та медсестер з інших медзакладів Малаги. А органи охорони здоров'я в Андалусії рекомендували персоналу лікарні не відвідувати різдвяні вечірки.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав людей остерігатися коронавірусу під час свят.

Як і в багатьох європейських країнах, в Іспанії останніми тижнями зафіксували зростання кількості випадків коронавірусу, зокрема через новий штам омікрон. Наразі Іспанія офіційно повідомила лише про кілька випадків зараження цим варіантом ковіду, зокрема про чотири на Балеарських островах.

Загалом з початку пандемії в Іспанії зафіксовано близько 5,1 млн інфікованих коронавірусом і 88 тис. смертей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також