Поки невідомо, чи він вижив.

В Індії розбився вертоліт із начальником штабу оборони Збройних сил, генералом Біпіном Раватом. Катастрофа трапилася в південному штаті Таміл Наду, пише France 24 з посиланням на агентство Associated France Press.

63-річний начальник штабу оборони летів на вертольоті Мі-17В-5 російського виробництва. На борту також була дружина Равата і офіцери, загалом – девʼятеро людей. Вони направлялися в штабний коледж служби оборони з військової бази в Сулурі.

#UPDATE A helicopter carrying India's defence chief General Bipin Rawat crashed in the southern state of Tamil Nadu, the air force said



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Гвинотокрил упав у лісному масиві неподалік від коледжу. Відомо, що деякі пасажири лишилися живими, їх госпіталізували. За даними The Independent, до лікарні потрапили троє людей, але жодних даних про стан Равата немає.

Причини катастрофи поки не називаються.

Фото: indianexpress.com Місце катастрофи

Генерал Рават командував військами у підконтрольному Індії Кашмірі та уздовж Лінії фактичного контролю, що межує з Китаєм. З 2019 року займає посаду командувача штабу оборони Збройних сил Індії.

Військово-транспортний вертоліт Мі-17В-5 виробляється в РФ. Він призначений для перевезення особового складу, вантажів та військової техніки, десантування висадки розвідувально-диверсійних груп і знищення легкоброньованої техніки.