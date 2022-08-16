У Кенії відбулися масові протести через оголошення результатів виборів президента. Переможцем був названий кенійський віцепрезидент Вільям Руто – попри те, що більш ніж половина виборчої комісії заперечує це, пише Reuters.

У західному місті Кісуму, а також в районі Найробі Кібера прихильники опозиційного кандидата, колишнього премʼєр-міністра Раіли Одінги, у понеділок палили на вулицях шини та вступали в сутички з поліцією.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нині на вулицях спокійно.

Чотири члени виборчої комісії, які заперечують результати виборів, заявили, що політикам варто шукати рішення в судах. Згідно з оголошеними підсумками, Руто переміг із 50,49% проти 48,5% у Одінги.

Голова аналітичного центру виборчої кампанії Одінги Макау Мутуа заявив, що чотири члени виборчкому, які заперечують результати підрахунку голосів, "не мають повноважень у односторонньому порядку вирішувати кінцевий результат виборів". ООН і посольство США в Кенії закликали обидві сторони до співпраці у вирішенні суперечки.

Кенія має історію кропопролитних протестів після виборів президента 2007 року, коли внаслідок масових заворушень понад 1200 осіб загинули. У 2017 понад 100 осіб загинули після того, як Верховний суд скасував результати виборів через порушення в процесі голосування.

Після рішення суду Раіла Одінга, який був одним із фіналістів, заявив про вихід із виборів, тож тодішній президент Кеніата легко отримав більшість і залишився главою країни.