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У Кенії громадяни палили шини на дорогах та влаштували сутички з поліцією через оголошені результати виборів

Чотири члени виборчкому заявили, що результати недостовірні. 

У Кенії громадяни палили шини на дорогах та влаштували сутички з поліцією через оголошені результати виборів
Фото: EPA/UPG

У Кенії відбулися масові протести через оголошення результатів виборів президента. Переможцем був названий кенійський віцепрезидент Вільям Руто – попри те, що більш ніж половина виборчої комісії заперечує це, пише Reuters.

У західному місті Кісуму, а також в районі Найробі Кібера прихильники опозиційного кандидата, колишнього премʼєр-міністра Раіли Одінги, у понеділок палили на вулицях шини та вступали в сутички з поліцією. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нині на вулицях спокійно. 

Чотири члени виборчої комісії, які заперечують результати виборів, заявили, що політикам варто шукати рішення в судах. Згідно з оголошеними підсумками, Руто переміг із 50,49% проти 48,5% у Одінги. 

Голова аналітичного центру виборчої кампанії Одінги Макау Мутуа заявив, що чотири члени виборчкому, які заперечують результати підрахунку голосів, "не мають повноважень у односторонньому порядку вирішувати кінцевий результат виборів". ООН і посольство США в Кенії закликали обидві сторони до співпраці у вирішенні суперечки. 

Кенія має історію кропопролитних протестів після виборів президента 2007 року, коли внаслідок масових заворушень понад 1200 осіб загинули. У 2017 понад 100 осіб загинули після того, як Верховний суд скасував результати виборів через порушення в процесі голосування. 

Після рішення суду Раіла Одінга, який був одним із фіналістів, заявив про вихід із виборів, тож тодішній президент Кеніата легко отримав більшість і залишився главою країни.

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