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Іран заперечує причетність до замаху на письменника Салмана Рушді

У МЗС заявили, що не знають про напад.

Іран заперечує причетність до замаху на письменника Салмана Рушді
Салман Рушді
Фото: Голос Америки

Уряд Ірану відкидає причетність до замаху на письменника Салмана Рушді.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на західні ЗМІ.

"Ні в кого немає права звинувачувати Ісламську республіку Іран", – заявив представник МЗС Ірану Нассер Канані.

"Ми не знаємо нічого про цей напад і про людину, яка його вчинила, окрім того, що написали західні ЗМІ", – додав він.

Нагадаємо, 12 серпня Рушді отримав щонайменше десять ножових поранень на сцені, де збирався прочитати лекцію. 24-річного Хаді Матара з Нью-Джерсі, який напав на нього, було затримано. Він відмовився визнати провину.

14 серпня стан письменника покращився – Рушді зняли з ШВЛ і він зміг розмовляти.

У 1989 році в Ірані оголосили нагороду за вбиство Рушді – через його книгу, в якій побачили образу пророха Мухаммеда. 

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