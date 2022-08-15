Іран заперечує причетність до замаху на письменника Салмана Рушді

У МЗС заявили, що не знають про напад.

Уряд Ірану відкидає причетність до замаху на письменника Салмана Рушді.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на західні ЗМІ.

"Ні в кого немає права звинувачувати Ісламську республіку Іран", – заявив представник МЗС Ірану Нассер Канані.

"Ми не знаємо нічого про цей напад і про людину, яка його вчинила, окрім того, що написали західні ЗМІ", – додав він.

Нагадаємо, 12 серпня Рушді отримав щонайменше десять ножових поранень на сцені, де збирався прочитати лекцію. 24-річного Хаді Матара з Нью-Джерсі, який напав на нього, було затримано. Він відмовився визнати провину.

14 серпня стан письменника покращився – Рушді зняли з ШВЛ і він зміг розмовляти.

У 1989 році в Ірані оголосили нагороду за вбиство Рушді – через його книгу, в якій побачили образу пророха Мухаммеда.