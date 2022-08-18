Росія вимагає від США видати візу Лаврову

Росія зажадала від американської сторони забезпечити безперешкодний доступ російської делегації до участі в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс “Інтерфакс”.

"Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН. США в останні роки не раз створювали нам складнощі з робочими поїздками, в тому числі, і по оонівській лінії. Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартамента із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації", - сказав російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов.

Він розповів що завтра відвідає Держдепартамент, і знову буде вимагати дати візу представникам Росії.

Нагадаємо, очільник МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам. Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що його країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам.