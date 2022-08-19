Кулеба відповів віцеспікеру Бундестагу на пропозицію тимчасово запустити ПП2: "Це нагадує наркоманію"

Міністр закордонних справ наголосив, що залежність від російського газу вбиває.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на слова віцеспікера Бундестагу ФРН від Вільної демократичної партії Вольфґанґа Кубікі про відкриття "Північного потоку-2" для заповнення газосховищ на зиму.

Кулеба порівняв це з наркоманією, коли людина просить "останню дозу".

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина говорить: "Тільки востаннє!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу", – написав він.

Кулеба додав, що залежність від російського газу вбиває.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну ПП-2 запущено не було. Країни ЄС намагаються скоротити залежність від російського газу та обрати альтернативних постачальників, аби заповнити газосховища. Росія тим часом не припиняє газовий шантаж і скорочує поставки "Північним потоком-1".