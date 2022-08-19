Кулеба відповів віцеспікеру Бундестагу на пропозицію тимчасово запустити ПП2: "Це нагадує наркоманію"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на слова віцеспікера Бундестагу ФРН від Вільної демократичної партії Вольфґанґа Кубікі про відкриття "Північного потоку-2" для заповнення газосховищ на зиму.
Кулеба порівняв це з наркоманією, коли людина просить "останню дозу".
"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина говорить: "Тільки востаннє!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу", – написав він.
Кулеба додав, що залежність від російського газу вбиває.
Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says “Just one last time!” without realizing the devastating consequences of each “last time”. Addiction to Russian gas kills!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 19, 2022
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну ПП-2 запущено не було. Країни ЄС намагаються скоротити залежність від російського газу та обрати альтернативних постачальників, аби заповнити газосховища. Росія тим часом не припиняє газовий шантаж і скорочує поставки "Північним потоком-1".