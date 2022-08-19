Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Жінки певних професій можуть не ставати на військовий облік до 1 жовтня, - Веніславський
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Друкувати чи ні: чому розійшлися погляди Нацбанку та Мінфіну?
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Як Захід допомагає Росії створювати зброю
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Перехоплення ГУР: "Мы тут все останемся", - окупант
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
Ердоган і Зеленський провели перемовини в Палаці Потоцьких
У шести областях України оголосили штормове попередження
У шести областях України оголосили штормове попередження
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
На військовому аеродромі Бельбек у Криму лунають вибухи
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба відповів віцеспікеру Бундестагу на пропозицію тимчасово запустити ПП2: "Це нагадує наркоманію"

Міністр закордонних справ наголосив, що залежність від російського газу вбиває. 

Кулеба відповів віцеспікеру Бундестагу на пропозицію тимчасово запустити ПП2: "Це нагадує наркоманію"
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на слова віцеспікера Бундестагу ФРН від Вільної демократичної партії Вольфґанґа Кубікі про відкриття "Північного потоку-2" для заповнення газосховищ на зиму. 

Кулеба порівняв це з наркоманією, коли людина просить "останню дозу".

"Заклики деяких німецьких політиків запустити "Північний потік-2" ненадовго, а потім закрити, абсолютно нераціональні. Це нагадує наркоманію, коли людина говорить: "Тільки востаннє!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу", – написав він.

Кулеба додав, що залежність від російського газу вбиває. 

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення в Україну ПП-2 запущено не було. Країни ЄС намагаються скоротити залежність від російського газу та обрати альтернативних постачальників, аби заповнити газосховища. Росія тим часом не припиняє газовий шантаж і скорочує поставки "Північним потоком-1". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також