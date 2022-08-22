Участь у другому саміті Кримської платформи підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій, – Кулеба

Серед учасників близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Цьогорічний саміт Кримської платформи, який проходитиме 23 серпня в онлайн-форматі, матиме найширше міжнародне представництво.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

Міністр повідомив, що МЗС разом із Офісом Президента України, посольствами і місіями за кордоном успішно виконують всі завдання президента України, щодо збільшення кількості учасників Кримської платформи, розширення географії участі та підвищення рівня учасників саміту.

"Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться, зокрема за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики", – йдеться у його повідомленні.

Київ вже отримав підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Зазначається, що вищим буде і рівень учасників.

"Минулоріч із 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів та парламентів і ще три – на рівні керівників міжнародних інституцій. Станом на зараз участь в другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів", – зазначив Кулеба.

Міністр окремо відзначив актуальність саміту сьогодні, на тлі повномасштабної війни.

"Російська агресія демонструє, наскільки гостро стоїть питання завершення окупації Криму. Адже Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників Саміту Кримської платформи зросла більш, ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму", - написав очільник дипломатичного відомства.

Нагадаємо, у саміті Кримської платформи візьме участь Генеральний секретар НАТО.

Очільники ФРН, Канади та Японії також підтвердили участь у другому саміті Кримської платформи.