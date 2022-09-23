Унаслідок урагану Фіона в Пуерто-Ріко загинули вісім людей, негода рухається до Бермудів і Канади

Унаслідок урагану Фіона в Пуерто-Ріко загинули вісім людей. Після цього шторм пройшов Домініканською Республікою і наближається до Бермудських островів, пише Reuters.

Після виходу з моря на сушу в Пуерто-Ріко ураган Фіона спричинив руйнівні повені та зсуви, після чого посилився в Домінікані. Швидкість вітру досягала 215 кілометрів на годину. Очікується, що негода просуватиметься на північ від Бермудських островів, але не зачепить територію Великої Британії. У пʼятницю вона може досягти Атлантичного узбережжя Канади.

На Бермудах пік негоди прогнозується на вечір пʼятниці, повідомив в.о. начальника філії Національного центру спостереження за ураганами Ерік Блейк.

"Сподіваюся, ядро шторму залишиться на заході, але воно все ще може рухатися на схід і вдарити по Бермудах", – сказав він.

Фіона може стати найпотужнішим ураганом, який коли-небудь вирував у Канаді, пише CNN.

У Перто-Ріко 40% населення все ще залишаються без води, а три чверті не мають електроенергії. Ураган вирував там у неділю, і залишив без електроенергії повністю весь острів.