Литва заборонила на два роки ретрансляцію російських і білоруських телепрограм

Сейм Литви тимчасово заборонив ретрансляцію радіопрограм, телевізійних програм, створених, керованих, контрольованих або фінансованих РФ та Білоруссю. Також забороняється їх поширення в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба Сейму Литви.

“Сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що ми маємо захищати наш інформаційний простір і здатність людей протистояти цій владі, цій м’якій силі, яка проникає за допомогою культурного щита, ніби це сфера культури і не потрібно отримувати розгублений. У цій країні (РФ, - ред.) немає культури. Це зброя, смертельна зброя, яка вбиває мозок”, – закликав ухвалити пропозицію голова Комітету з питань культури Вітаутас Юозапайтіс.

За відповідне рішення проголосувало 113 парламентарів, проти не було жодного, 4 члени Сейму утрималися.

Заборона діятиме до 1 жовтня 2024 року.

Раніше така заборона діяла в рамках надзвичайного стану на прикордонних ділянках Литви з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Нагадаємо, Литва приводить у стан підвищеної готовності Сили швидкого реагування через оголошену в Росії мобілізацію.