П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
ГоловнаСвіт

Литва заборонила на два роки ретрансляцію російських і білоруських телепрограм

Проти такого рішення не проголосував жоден член Сейму.

Литва заборонила на два роки ретрансляцію російських і білоруських телепрограм
Фото: marijampole.lt

Сейм Литви тимчасово заборонив ретрансляцію радіопрограм, телевізійних програм, створених, керованих, контрольованих або фінансованих РФ та Білоруссю. Також забороняється їх поширення в інтернеті.

Про це повідомила пресслужба Сейму Литви.

“Сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що ми маємо захищати наш інформаційний простір і здатність людей протистояти цій владі, цій м’якій силі, яка проникає за допомогою культурного щита, ніби це сфера культури і не потрібно отримувати розгублений. У цій країні (РФ, - ред.) немає культури. Це зброя, смертельна зброя, яка вбиває мозок”, – закликав ухвалити пропозицію голова Комітету з питань культури Вітаутас Юозапайтіс.

За відповідне рішення проголосувало 113 парламентарів, проти не було жодного, 4 члени Сейму утрималися.

Заборона діятиме до 1 жовтня 2024 року. 

Раніше така заборона діяла в рамках надзвичайного стану на прикордонних ділянках Литви з Російською Федерацією та Республікою Білорусь.

Нагадаємо, Литва приводить у стан підвищеної готовності Сили швидкого реагування через оголошену в Росії мобілізацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також