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Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання та ліквідації наслідків в разі виведення з ладу енергосистеми

Президент поставив учасникам наради завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл України.

Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання та ліквідації наслідків в разі виведення з ладу енергосистеми
Фото: ОПУ

Відбулася стратегічна нарада щодо безпеки на об’єктах енергопостачання під керівництвом Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У заході взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, а також керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Під час наради обговорили заходи з ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України та на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Також розглянули необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

Крім цього, розглянули питання співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії.

Зеленський поставив учасникам наради завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл України.

Нагадаємо, вчора через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики.

Сьогодні росіяни обстріляли енергетичний об'єкт у Вінницькій області.

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