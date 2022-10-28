На Львівщині затримали зловмисника, який за $3000 допомагав незаконно перетинати державний кордон

Він вносив клієнтів у електронну базу даних, що дозволяло їм безперешкодно покидати межі України.

На Львівщині затримали зловмисника, який вносив прізвища клієнтів в електронну базу даних, що дозволяло їм безперешкодно перетинати кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За "послугу" затриманий брав 3000 доларів.

"За даними слідства, затриманий в період дії в Україні воєнного стану пообіцяв "замовнику", що його прізвище буде внесено в одну з електронних баз даних, що дозволить безперешкодно перетнути кордон. За таку "послугу" фігурант вимагав 3000 доларів США. Під час отримання цієї суми його було затримано. У момент затримання чоловік був за кермом автівки і намагався втекти", - розповіли в прокуратурі.

Наразі слідство встановлює особи співучасників злочину. А підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура

Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, щодня 30-40 чоловіків намагаються незаконно виїхати з України. З 24 лютого поза межами прикордонних пунктів затримали майже 7 тис. таких порушників, ще 3,3 тис. зупинили в пунктах пропуску. За цей час викрито 8 незаконних угрупувань, що організовували такі схеми.

Днями СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників.