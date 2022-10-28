Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції

Власники таких документів повинні їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану.

Якщо термін дії паспорта громадянина України закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідну установу ухвалили в Кабміні.

Як зазначили в міністерстві, паспорти у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У МінТОТ наголосили, що власник такого паспорта має обміняти його упродовж 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, українці без документів зможуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.