Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Зберегти заощадження: нова опція від Нацбанку
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
Укрспецсистемс за час повномасштабного вторгнення розробила новий стійкий до РЕБ безпілотник
ГоловнаСуспільствоЖиття

Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції

Власники таких документів повинні їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану.

Якщо термін дії паспорта закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним, - Мінреінтеграції

Якщо термін дії паспорта громадянина України закінчився під час воєнного стану, документ залишається чинним.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідну установу ухвалили в Кабміні. 

Як зазначили в міністерстві, паспорти у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, а також паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У МінТОТ наголосили, що власник такого паспорта має обміняти його упродовж 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Нагадаємо, українці без документів зможуть заїхати на територію України, але це потребуватиме більше часу на кордоні, ніж зазвичай.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також