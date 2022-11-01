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Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей

Роботі з таким озброєнням захисники навчались за кордоном. 

Завдяки американській гаубиці М777 підрозділ на півдні за півтора місяці знищив 200 ворожих цілей
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'/

За півтора місяці підрозділ вразив понад 200 ворожих цілей за допомогою американської гаубиці М777. За одну хвилину вона здатна робити пʼять пострілів, а дальність враження цілей складає 40 кілометрів. 

Керувати 155-мм гарматою вміють не всі, однак деякі українські військові вчились роботі з нею за кордоном і тепер удосконалюють навички в боях. Про це повідомили на сторінці ОК "Південь" у фейсбук.

Військові розповідають, що спочатку робили на гарматах позначки за кожну знищену ціль.

"Це ми знищили не одну батарею «саушок», склади з БК, багато БМП і танків, а також дві С-400. Останні дві знищили максимально влучно: обидва постріли прямо в ціль. Але коли кількість знищеної техніки перевалила за 50 одиниць, ми перестали малювати позначки, тому що місця на гарматі не вистачить", — розповів артилерист, якому побратими за погляд і завзяття, з яким він заряджає гармату, дали позивний "Маніяк".

Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'/
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'/
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'/
Фото: facebook/Оперативне командування 'Південь'

Нагадаємо, М777 американські союзники надали силам оборони України ще навесні. Також їх відправляла Канада. М777 використовують сухопутні війська багатьох країн, в тому числі США, Канади, Індії, Саудівської Аравії, тепер – і України. Це причіпна гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів і завдовжки 39 калібри. Гаубицю виробляє відділ Global Combat Systems компанії BAE Systems.

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