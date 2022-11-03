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Київщина отримає більше тисячі дров’яних опалювальних печей

Пічки призначені для малозабезпечених верств населення.

Київщина отримає більше тисячі дров’яних опалювальних печей
Фото: Пресслужба Київської ОВА

За сприяння “Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України” Київська область отримає понад 1 000 дров’яних опалювальних печей.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА. 

“Минулого тижня на Київщину вже доставили 276 таких опалювальних печей”, - повідомили в ОВА.

Отримані пічки будуть розподілені для Бородянської, Пісківської, Іванківської та Поліської територіальних громад.

Зазначається, що згодом такі пічки, як альтернативні джерела тепла, передадуть і для Великодимерської, Макарівської, Глевахівської, Гостомельської, Димерської та Калинівської (Броварського району) громад. 

У Київській ОВА уточнили, що ця допомога призначена для малозабезпечених верств населення, зокрема, для літніх людей, осіб з інвалідністю, багатодітних родин, внутрішньо переміщених осіб. 

Як раніше повідомлялось, ввечері 2 листопада через значне збільшення споживання електроенергії у Київській області проводяться екстрені відключення споживачів.

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