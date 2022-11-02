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Внаслідок російського обстрілу Вовчанська поранені сім людей, - поліція

Злочинів росіян стає все більше.

Внаслідок російського обстрілу Вовчанська поранені сім людей, - поліція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Росія обстріляла Вовчанськ у Харківській області з артилерії калібру 152 мм. Внаслідок обстрілу поранення отримали 5 жінок та 2 чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що поранених з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

Також були пошкоджені чотири житлові будинки місцевих мешканців, дві багатоповерхівки та магазин.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківської області поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ. У результаті є поранені серед мирного населення, зокрема – діти.

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