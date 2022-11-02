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Над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки дронів-камікадзе, - голова РВА

Влада району закликала жителів перебувати в укриттях.

У небі над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він закликав жителів перебувати в укриттях.

Оновлення 22.00. Євтушенко закликав жителів не коментувати в інтернеті роботу ППО, а також не знімати фото і відео та не публікувати їх.

"Це необхідно для безпеки наших воїнів. Всю необхідну інформацію ми отримаємо від військових після завершення відпрацювання", - наголосив керівник РВА.

За словами очільника району, день минув без російських обстрілів, хоча лунали повітряні тривоги.

Нагадаємо, нині після обіду лунали вибухи в Херсоні.

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