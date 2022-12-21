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Греція закрила свій повітряний простір для польотів з Білорусі

Білорусь впевнено прямує за РФ.

Греція закрила свій повітряний простір для польотів з Білорусі
Фото: pentapostagma.gr

Повітряний простір Греції відтепер закритий для польотів з Білорусі. Також заборонені польоти до неї.

Про це повідомляє pentapostagma.gr.

“Цей крок стався на тлі зростання побоювань щодо участі Білорусі у війні в Україні та очікування серйозних заяв з Мінська”, - йдеться у повідомленні.

Видання також нагадує, що російські війська, які з жовтня перебувають у Білорусі і входять до складу "регіонального формування", почнуть проводити вишколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські найманці ПВК "Вагнер" прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації

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