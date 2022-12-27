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Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм, - МВС

Правоохоронці викрили 31 причетну до злочинної діяльності особу.

Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм, - МВС
Фото: gp.gov.ua

Співробітники кіберполіціяї припинили роботу 13 ворожих ботоферм. 

Про це повідомила пресслужба МВС. 

“Виявлено понад півтора мільйона облікових записів у різних соцмережах та поштових сервісах. Їх створювали для поширення проросійських фейків та пропаганди”, - повідомили в МВС. 

В пресслужбі також уточнили, що для реєстрації акаунтів використано понад 100 тис. сім-карток, які було вилучено правоохоронцями.

Також зловмисники поширювали шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів та робили грошові перекази у Росію. 

Правоохоронці викрили 31 особу, причетну до злочинної діяльності. 

Як раніше повідомлялось, з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну. Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу. 

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