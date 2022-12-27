Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм, - МВС

Співробітники кіберполіціяї припинили роботу 13 ворожих ботоферм.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Виявлено понад півтора мільйона облікових записів у різних соцмережах та поштових сервісах. Їх створювали для поширення проросійських фейків та пропаганди”, - повідомили в МВС.

В пресслужбі також уточнили, що для реєстрації акаунтів використано понад 100 тис. сім-карток, які було вилучено правоохоронцями.

Також зловмисники поширювали шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів та робили грошові перекази у Росію.

Правоохоронці викрили 31 особу, причетну до злочинної діяльності.

Як раніше повідомлялось, з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак на Україну. Сьогодні країна-агресор завдає в середньому більше 10 кібератак на добу.