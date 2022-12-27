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Маємо певне просування ЗСУ біля Кремінної, - Гайдай

У росіян біля Кремінної є велика кількість резервів.

Маємо певне просування ЗСУ біля Кремінної, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь. Насправді там досить важкі бої і навіть 100-500 метрів, коли звільняють – це дається дуже важко. Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною», – cказав він.

Водночас, за його словами, біля Сватового і Кремінної успіх на боці українських військових.

«Але в росіян там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просувають потрохи вперед», – додав Гайдай.

Зазначимо, що російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.

Нагадаємо, що у Луганській області росіяни остерігаються просування Збройних сил України, тому лишили лише одну понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Раніше російські окупанти вивезли свою "адміністрацію" з міста Сватове Луганської області.

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