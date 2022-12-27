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Підрозділ кримських татар воює зараз в Бахмуті, - ГУР

Кількісний склад підрозділу "Крим" постійно зростає.

Підрозділ кримських татар воює зараз в Бахмуті, - ГУР
Фото: Суспільне Крим

Кримські татари беруть активну участь у боротьбі з російськими окупантами, і спецпідрозділ "Крим" зараз воює у найгарячішій точці на фронті – Бахмуті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

До цього, як повідомляє розвідка, "Крим" брав участь в успішних спецопераціях на півдні та інших гарячих точках. Кількісний склад підрозділу "Крим" постійно зростає, і до підрозділу приєднуються мешканці тимчасово окупованого півострова та інших національностей, зазначають у розвідці.

"Кримські татари були, є і залишатимуться надійною опорою Української держави в Криму, і вони стануть першими в ряди тих, хто звільнятиме свою рідну землю від російських окупаційних військ", – заявили в ГУР.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу закликав всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили РФ. 

Після оголошення Росією "мобілізації", в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.

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