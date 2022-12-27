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Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після того, як Росія оголосила "мобілізацію"

Також актуальною залишається тема політичних в’язнів.

Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після того, як Росія оголосила "мобілізацію"
Фото: EPA/UPG

Після оголошення Росією "мобілізації", в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серім, повідомляє Представництво президента України в АРК.

"Пан Серім зазначив зокрема, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра в рамках візиту до Туреччини. Вона закликала підтримати "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Також сторони обговорили проблему політичних в’язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Нагадаємо, Росія у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар. Тому кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі чи Литви.

У вересні Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх мешканців Криму розпочати акцію протесту проти мобілізації.

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