Близько тисячі кримських татар виїхали до Туреччини після того, як Росія оголосила "мобілізацію"

Після оголошення Росією "мобілізації", в тому числі і на території окупованого Криму, з півострову до Туреччини виїхали близько тисячі кримських татар.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Туреччини Ясін Серім, повідомляє Представництво президента України в АРК.

"Пан Серім зазначив зокрема, що з початку оголошення злочинної мобілізації на території РФ та окупованого Криму до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар", - йдеться у повідомленні.

Постійна представниця Таміла Ташева зустрілася із заступником міністра в рамках візиту до Туреччини. Вона закликала підтримати "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Також сторони обговорили проблему політичних в’язнів. Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ.

Нагадаємо, Росія у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар. Тому кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі чи Литви.

У вересні Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх мешканців Криму розпочати акцію протесту проти мобілізації.