У Миколаєві будуть компенсувати багатоквартирним будинкам частину вартості генераторів

Міська рада Миколаєва прийняла рішення частково компенсувати багатоквартирним будинкам вартість генераторів.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що програма почне працювати з 15 січня 2023 року. Місто компенсуватиме мешканцям багатоповерхівок 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. гривень.

При цьому мінімальна потужність приладу повинна становити не менше 3 кВт.

Право на компенсацію матимуть усі будинки, які придбали генератори з 1 червня 2022 року. Заявки на компенсацію повинні подавати ОСББ або керуючі компанії.

Придбані генератори зможуть використовуватись на розсуд жителів., оскільки вони стануть власністю всіх мешканців багатоповерхівки.

Незабаром виконавчий комітет міськради має затвердити процедуру оформлення компенсації.

Раніше повідомлялось, що процес заміни мереж водопостачання у Миколаєві триватиме не один рік, і пошук фінансування - лише один із аспектів вирішення цієї проблеми.