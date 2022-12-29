Зареєстровано петицію про про зняття ввізного мита та ПДВ на квадрокоптери

На сайті президента України зареєстрована електронна петиція про зняття ввізного мита та ПДВ на квадрокоптери до закінчення воєнного стану.

Петицію №22/174708-еп 28 грудня зареєстрував Роман Псюк. Її підтримали наразі 4428 голосами з необхідних для розгляду главою держави 25 тисяч.

Квадрокоптери пропонується визнати товарами цивільного призначення.

“Завершується 10 місяць війни.Для того щоб ввезти на територію України такі життєво необхідні на передовій квадрокоптери потрібно оббивати пороги Державної служби експертного контролю України. Згідно з чинним законодавством України, щодо ввезення квадрокоптерів на територію України, волонтери та безпосередьо бійці аеророзвідки змушені на колінах слізно благати командирів підписати паперові гарантійні листи, щоб квадрокоптери перемістити через митний кордон України”, – йдеться у петиції.

Псюк зазначає, що керівник Центру підтримки аерозвідки Марія Берлінська намагається “достукатись до Державної служби експортного контролю України, щоб привести українське законодавство у відповідність до європейського та зняти обмеження на ввезення квадрокоптерів як товарів подвійного призначення”.

“Це суттєво спростить забезпечення як першої так і другої лінії фронту Мавіками та Аутелами, де через затримки з перевезенням, гинуть тисячі солдатів”, – зазначено у документі.

Нагадаємо, США працюють над тим, аби Іран не зміг виробляти і постачати Росії свої безпілотники.