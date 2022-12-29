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У Києві затримали колаборанта, який співпрацював із росіянами на Луганщині

Затриманий допомагав окупантам перейменовувати вулиці. 

У Києві затримали колаборанта, який співпрацював із росіянами на Луганщині
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ затримала у Києві колишнього керівника комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Києві та Київській області.

“Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого “муниципального унитарного предприятия по благоустройству”, - повідомили в СБУ.

Чоловік допомагав окупаційній адміністрації організовувати “масові” заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії Росії, а також перейменовував вулиці міста на радянські назви - підписував документи і контролював процес “совєтизації” міської інфраструктури.

Під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до РФ, де з вересня переховувався від правосуддя, але потім повернувся в Україну.

Співробітники СБУ викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали у Києві.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, співробітники ДБР повідомили про підозру 10 колишнім працівникам Старобільського СІЗО. За даними ДБР вони після вторгнення російських окупаційних військ почали працювати на РФ.

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