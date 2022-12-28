Головне за день. Середа, 28 грудня

Послання Президента Зеленського до Верховної Ради, атака ворожих дронів, вирок українській блогерці в Криму, демонтаж пам’ятника Катерині Другій в Одесі. Яким запам’ятається 308-й день повномасштабної війни.

На Дніпропетровщині ввечері 28 грудня підрозділи повітряного командування "Схід" знищили п'ять ворожих безпілотників.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж підтвердив інформацію про атаку Shahed і збиті дрони. Під загрозою перебувала також Одеса, ще два "шахеди" прямували в бік Умані.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з традиційним щорічним посланням. Він особисто прийшов до парламенту.

В залі також були премʼєр-міністр Денис Шмигаль із членами уряду та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого депутати зустріли оваціями.

Виступ Президента Володимира Зеленського тривав 52 хвилини.

"Сьогодні парламент зібрався на своє крайнє засідання в цьому році. На засіданні заслуховували послання Президента до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє положення України. Окрім Президента були присутні на засіданні: Уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих Героїв", – повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

На чому наголосив Президент України у своєму щорічному посланні – в нашій новині.

Повний текст звернення тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомляє, що українська авіація впродовж доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Лиманському. На інших напрямках вороги обороняються.

У Генштабі додали, що протягом доби окупанти завдали двох авіаційних та двох ракетних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 грудня – в новині.

Російські окупаційні війська ввечері 28 грудня завдали чергового удару по Харкову - вже другого за сьогодні.

“Під прицілом один із об'єктів інфраструктури”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Мер Харкова уточнив, що удар завдано, ймовірно, “шахедом”.

Вранці російська армія завдала удару по Слобідському району, поранено одну людину.

Окуповану Кремінну Луганської області залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Військове командування дійсно справді перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади – вже згорнули свої роботи й виїхали в бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені. Місцевим на питання, коли будуть продовжені роботи з відновлення будинків чи ще чогось, прямим текстом колаборанти відповідають, що зараз прийдуть ваші нацики й вони вам тут все доремонтують", – розказав Гайдай.

За його даними, після можливої деокупації Кремінної, контрнаступ може рухатися в бік Старобільська або у бік Сєверодонецька та Рубіжного. Останнє могло б розбити російське угруповання під Бахмутом.

Франція продовжить постачати Україні зброю та боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з французьким колегою Себастьєном Лекорню.

Резніков підкреслив, що візит Лекорню до Києва - це "не лише акт хоробрості"; він демонструє сильну підтримку Франції.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню нині перебуває з візитом в Україні. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Російська окупаційна влада в Криму засудила українську блогерку Ірину Данилович до 7 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму та штрафу у розмірі 50 тисяч рублів.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, Данилович писала про права медичних працівників, а також співпрацювала з низкою незалежних ЗМІ, які висвітлювали політичні судові процеси в тимчасово окупованому Криму.

"Наприкінці квітня 2022 року її було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО м. Сімферополя. Ірині Данилович були висунуті абсурдні звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин" – вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою по відношенню до українських активістів", - йдеться в заяві МЗСУ.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні вранці в Одесі почати демонтувати пам’ятник Катерині Другій.

Пам’ятник імператриці не має історичної цінності, він був виготовлений у 2007 році.

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!