За дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я, - Міноборони

Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії.

За дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Усього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи:

з 18:00 05.09.2014 р.

з 00:00 15.02.2015 р.

з 00:00 01.10.2015 р.

з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)

з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)

з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)

з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)

з 00:00 05.03.2018 р.

з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)

Зазначається, що усі вони зірвані навмисними діями ворога. Приміром, під час так званого «всеосяжного весняного перемир'я» 2018-го за 22 дні проголошеної «тиші» ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, під час яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 зазнали поранень.

Під час проведення операції Об’єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню. Утім, їх результати були аналогічними попереднім.

Тільки у 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі становили 97 загиблих.У 2020-му до початку останнього, липневого перемир’я, гине ще 32 військовослужбовця ЗСУ, 220 поранено.

27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню». Однак ворог його дотримувався лише півгодини. Близько 00:20 вони обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти. Ще один обстріл зафіксований близько 9-ї ранку.

Зрештою, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів.

Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав заклики президента РФ Володимира Путіна до “різдвяного перемир’я” пропагандистським жестом. Він зазначив, що не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ.

Раніше президент РФ Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення під час святкування Різдва. До “різдвіного перемир’я” також закликав патріарх Кірил.