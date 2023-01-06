За перші три години "перемир’я" росіяни 14 разів стріляли по Луганщині, - Гайдай

Попри оголошене Володимиром Путіним "різдвяне перемир’я", російські військові 14 разів відкривали артилерійський вогонь і тричі намагалися штурмувати одне з деокупованих сіл Луганщини.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Коротко про три години путінського «різдвяного перемир‘я» на Луганщині. З 12:00 до 15:00 рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Православні вбивці вітають з Різдвом", - написав він.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити "режим припинення вогню" по всій лінії бойового зіткнення.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm повідомили, що на Різдво росіяни планують підірвати декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.