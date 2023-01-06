Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання Томосу

"Українці завжди дорожили своїм правом жити й молитися так, як вони хочуть".

Посольство Сполучених Штатів Америки привітало Православну церкву України з річницею отримання Томосу про автокефалію.

"Вітаємо Православну церкву України з четвертою річницею отримання Томосу про автокефалію! Українці завжди дорожили своїм правом жити й молитися так, як вони хочуть. Ми вшановуємо та підтримуємо вашу потужну рішучість бути вільними", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

🇺🇸 Congratulations to the Orthodox Church of Ukraine on the fourth anniversary of receiving the Tomos of Autocephaly! Ukrainians have always cherished their right to live and worship as they choose. We celebrate and support your fierce determination to be free. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 6, 2023

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос, а 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію.

Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстровано 30 січня 2019 року. У січні ПЦУ було внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату.