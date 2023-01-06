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Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання Томосу

"Українці завжди дорожили своїм правом жити й молитися так, як вони хочуть".

Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання Томосу
Фото: пресс-служба президента

Посольство Сполучених Штатів Америки привітало Православну церкву України з річницею отримання Томосу про автокефалію.

"Вітаємо Православну церкву України з четвертою річницею отримання Томосу про автокефалію! Українці завжди дорожили своїм правом жити й молитися так, як вони хочуть. Ми вшановуємо та підтримуємо вашу потужну рішучість бути вільними", - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос, а 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію.

Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстровано 30 січня 2019 року. У січні ПЦУ було внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату.

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