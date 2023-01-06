Митрополит Епіфаній у інтервʼю LB.ua привітав українців із Різдвом

Предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав у інтервʼю LB.ua українців зі святом Різдва. Публікуємо повний текст та відео.

"Христос народився! Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю всіх вас із величним святом Різдвом Христовим! Ми це свято святкуємо в складних умовах, в умовах війни. Але це нас надихає на подальшу боротьбу. Тому що ми святкуємо прихід у світ обіцяного Месії, нашого спасителя, який прийшов заради того, щоб звершити спасіння кожного з нас.

Зараз ми проходимо ці випробування. Випробування війною, які ми достойно пройдемо і станемо ще більш духовно сильними. Адже бачимо, що Господь допомагає і сприяє нам, бо, згідно з людськими мірками, нас уже не було б. Але ми сильні, незламні, правда на нашому боці, а, відповідно, і Господь нам у цьому допомагає.

Війна завершиться, завершиться нашою перемогою, адже ми по-особливому в ці дні, різдвяні дні, відчуваємо присутність Божу. Ми відчуваємо цей невидимий дотик Божественної благодаті, який нас надихає далі йти цим шляхом, шляхом Правди. Він складний, тернистий, важкий, але нам під силу його здолати, якщо з нами Бог.

У ці дні ми співаємо «З нами Бог». Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Звичайно, ми бачимо страждання, бачимо поневіряння, і дай Боже, щоб у прийдешньому 2023 році всі повернулися до своїх домівок. Щоб настала велика Перемога, щоб цей рік був переможним роком для кожного з нас, щоб ми, завершивши війну перемогою, разом будували наше спільне майбутнє. Тому нехай Господь благословляє кожного з нас, дає сили, терпіння, здоров'я далі боротися і робити все залежне для того, щоб ця перемога насправді настала. Христос народився! Славімо його!".

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