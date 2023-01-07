Військові нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися.

На Одещині спостережним постом сил оборони України було виявлено дві дрейфуючі міни.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Спеціальною групою розмінування небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Військові нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати чи знешкоджувати.

"Будьте уважні та обережні. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби", - наголосили у ВМС.

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області знищили ще одну міну росіян. Її знайшли в кількох метрах від пляжу.

Напередодні Сили оборони виявили і знешкодили ще одну морську міну на Одещині. Протикорабельну міну зірвав із кріплення шторм, після чого хвилі понесли її в бік узбережжя.