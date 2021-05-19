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Спікерка сейму Латвії відвідала зону ООС

Іноземній гості показали селище Опитне біля Донецького аеропорту.

Фото: dn.gov.ua

Спікерка сейму Латвії Інара Мурнієце у середу, 19 травня, відвідала зону проведення Операції об'єднаних сил.

На сайті Донецької обладміністрації повідомляється, що, зокрема, вона побувала у прифронтовому селищі Опитне.

Разом з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим вона оглянула відновлену ділянку  лінії електропостачання та поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Опитне розташоване недалеко від Донецька і Донецького аеропорту. Населений пункт був знеструмлений у січні 2015 року, коли лінії електропередач були пошкоджені внаслідок обстрілу.

Відновити їх вдалося тільки у квітні 2021 року, коли енергетикам дозволили прокласти кабель, установити трансформатор і підключити будинки до електромережі.

Фото: dn.gov.ua

Пізніше під час виступу в Авдіївці Мурнієце сказала, що Латвія послідовно підтримує територіальну цілісність й суверенітет України, і порадила не втрачати надію на деокупацію.

"Є різні проблеми. Війна - найбільша. Їх не вирішиш постановою… Мене питали мешканці селища, чи можуть розраховувати на підтримку. Ви знаєте, що Латвія була теж під окупацією СРСР, і люди тоді теж питали, коли будемо вільні. Відповідь на це проста й складна водночас: треба мати надію", - сказала вона.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Нагадаємо, що 18 травня в рамках офіційного візиту в Україну Мурнієце зустрічалась в Києві з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, постійним представником президента України в АР Крим Антоном Кориневичем, Рефатом Чубаровим, лідером Меджлісу кримськотатарського народу, Мустафою Джемілєвим та іншими представниками кримськотатарської громади.

Мурнієце стала черговим представником іноземних держав, які приїжджали на Донбас останнім часом.

18 травня в Луганській області була прем'єр-міністр Естонії, 6 травня - міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. У квітні на Донбас приїжджали віцеспікери парламентів Польщі і Литви пані Малгожата-Марія Гошевська та пан Паулюс Саударгас.

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