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14-річний хлопчик, який зазнав поранення в тирі черкаської гімназії, помер

14-річний хлопчик, який зазнав поранення в тирі черкаської гімназії, помер
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах помер 14-річний хлопчик, який місяць тому зазнав поранення у тирі місцевої гімназії.

Про це повідомив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

"На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школа №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня у Черкасах в тирі в приміщенні однієї зі шкіл 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Правоохоронці встановили, що це сталося, коли тренер-викладач вийшов з приміщення тиру.

Хлопця госпіталізували у вкрай важкому стані в реанімації Черкаської обласної дитячої лікарні.Тренера було затримано.

Поліція відкрила провадження за трьома статтями: "замах на умисне вбивство", "незаконне поводження зі зброєю" та "недбале зберігання вогнепальної зброї".

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