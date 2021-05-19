В департаментах КМДА відбулися обшуки через незаконне будівництво біля Лаври

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації у справі про незаконне будівництво на Редутній, 32.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Київської міської прокуратури.

За цією адресою побудували шестиповерховий бізнес-центр, хоча планувався житловий будинок до 4 поверхів. Співробітники КМДА зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.

Редутна вулиця знаходиться в так званому Царському селі недалеко від Києво-Печерської Лаври.

Фото: dbr.gov.ua

Слідство вважає, що бізнес-центр побудували всупереч вимог наказу Міністерства культури та рішення Київської міської ради, якими введено мораторій на нове будівництво в буферній зоні Лаври.

За даним фактом ведеться розслідування за ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки; ч. 1 ст. 367 КК України – службова недбалість.

Нагадаємо, що в Києві з минулого тижня відбуваються масові обшуки за численними кримінальними справами, які, на думку мерії, є спробою усунути від влади чинного мера Віталія Кличка. Детальніше про це читайте в статті "Київський плацдарм".