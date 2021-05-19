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На Донбасі з початку доби не стріляли

Окупанти продовжують розширювати оборонні позиції в бік лінії розмежування.

На Донбасі з початку доби не стріляли
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Від початку доби 19 травня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Разом із тим Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

"Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 18 травня місія продовжує фіксувати факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, БПЛА місії вже систематично зазнають перешкод, внаслідок глушіння сигналу під час завчасно анонсованих запланованих польотів. Нещодавно місія зафіксувала понад 10 таких випадків", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що окупанти продовжують дообладнувати та розширювати свої оборонні позиції в бік лінії розмежування.

Зокрема, Українська сторона СЦКК повідомляє, що сьогодні неподалік населеного пункту Піски проводилися земляні інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів для створення нових укріплень в напрямку розташування передових позицій підрозділів Збройних Сил України.

Нагадаємо, минулої доби окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойових втрат серед українських захисників не було. На обстріли російсько-окупаційних військ військові відкривали вогонь у відповідь.

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