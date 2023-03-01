У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки українських захисників виявився агентом ФСБ

СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ, який розвідував місця базування іноземного озброєння

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ. Для збору відомостей він «в темну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ.

За даними СБУ, розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах України. Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

Повідомляється, що зрадник з власної ініціативи вийшов на ФСБ і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили: мобільний телефон із доказами листування з агресором; зброю та боєприпаси.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до ворожої розвідувально-підривної діяльності.

При цьому вчора ввечері голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у себе в Telegram: "Як то кажуть: невдача спіткала радянського розвідника"

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині затримали місцевого депутата, який наказав переобладнати лікарні під госпіталі для рашистів. Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.