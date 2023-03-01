Україна перемогла зимовий терор Путіна, – Кулеба назвав п’яту поразку російського диктатора

Сьогодні, 1 березня 2023 року, російський президент Володимир Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами”, – написав Кулеба.

За його словами, перша поразка була тоді, коли Збройні сили з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати Україну страхом.

Друга – коли Україна зірвала план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

“Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні”, – зауважив голова МЗС.

Четверта поразка – втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

“До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну”, – підсумував він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що в Україні більше не вимикатимуть світло, в енергосистемі працюють усі види генерацій.