Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна перемогла зимовий терор Путіна, – Кулеба назвав п’яту поразку російського диктатора

Україна вистояла найважчу в історії зиму.

Україна перемогла зимовий терор Путіна, – Кулеба назвав п’яту поразку російського диктатора
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 березня 2023 року, російський президент Володимир Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери із своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами”, – написав Кулеба.

За його словами, перша поразка була тоді, коли Збройні сили з перших хвилин наступу не дали Путіну паралізувати Україну страхом.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Друга – коли Україна зірвала план російського бліцкригу. Україна не впала ані за три дні, ані за сім, ані за місяць, ані за рік. І ніколи не впаде.

“Третьої поразки ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні”, – зауважив голова МЗС.

Четверта поразка – втрата Росією великої частини окупованих територій України внаслідок ефективних дій та контрнаступів ЗСУ і решти Сил оборони України.

“До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну”, – підсумував він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що в Україні більше не вимикатимуть світло, в енергосистемі працюють усі види генерацій.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також