МЗС України спростувало російський фейк про радіологічний матеріал для провокацій

Міністерство закордонних справ України спростувало російську дезінформацію про отримання радіологічного матеріалу для провокацій.

Речник міністерства Олег Ніколенко закликав не вірити російській пропаганді.

"Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", – наголосив він.

Russia’s claim that Ukraine has received radiological material to stage a ‘provocation’ is fake news. Ukraine is strictly committed to non-proliferation of nuclear weapons. Don’t be misled by Russian propaganda textbook. Russians often accuse others of what they plan themselves. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

Фейк про "підготовку" Україною удару радіологічною бомбою по Придністровʼю поширило російське міністерство закордонних справ.

Росія розхитує ситуацію в Молдові, і, за даними української розвідки, склала план повалення там законного уряду.