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​У Міноборони перелічили фейки, які поширює Росія щодо ситуації довкола Бахмута

Рашисти таким чином хочуть деморалізувати українське суспільство і військових.

​У Міноборони перелічили фейки, які поширює Росія щодо ситуації довкола Бахмута
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Фото: скрин відео

Сьогодні спостерігають надмірну активізацію російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, рашисти запускають декілька наративів, аби деморалізувати українське суспільство та військових.

Окупанти поширюють твердження, начебто Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - наголосила Маляр.

Також росіяни дискредитують військове командування східного напрямку. Зокрема, вороги викладають фейкові документи нібито зі штабу на сході. Крім цього, загарбники з метою навіювання демонструють свою "силу" і "слабкість" українських захисників, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін, додала заступниця лави Міноборони

Нагадаємо, окупанти продовжують штурмувати Бахмут, але українські бійці відбивають їхні атаки.

Як зазначили в британському Міноборони, підвищення температури повітря веде до утворення багнюки, яка обмежує пересування по пересіченій місцевості, що добре для військ, які обороняються.

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