​У Міноборони перелічили фейки, які поширює Росія щодо ситуації довкола Бахмута

Сьогодні спостерігають надмірну активізацію російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, рашисти запускають декілька наративів, аби деморалізувати українське суспільство та військових.

Окупанти поширюють твердження, начебто Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення.

"Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - наголосила Маляр.

Також росіяни дискредитують військове командування східного напрямку. Зокрема, вороги викладають фейкові документи нібито зі штабу на сході. Крім цього, загарбники з метою навіювання демонструють свою "силу" і "слабкість" українських захисників, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін, додала заступниця лави Міноборони

Нагадаємо, окупанти продовжують штурмувати Бахмут, але українські бійці відбивають їхні атаки.

Як зазначили в британському Міноборони, підвищення температури повітря веде до утворення багнюки, яка обмежує пересування по пересіченій місцевості, що добре для військ, які обороняються.