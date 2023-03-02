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Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage

При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage
Французький винищувач Dassault Mirage F1
Фото: Вікіпедія

У Франції розглядають можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВMFTV.

Сенатор запитав міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню про плани щодо передачі Україні 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів Mirage 2000-C.

Ще одна сенаторка запитала про можливі навчання українських пілотів у Варшаві.

Лекорню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. За його словами, зараз Захід працює над тим, аби передавати Україні більше боєприпасів.

При цьому міністр зазначив, що "з українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання". Він також нагадав слова президента Франції Емманюеля Макрона, що жодних табу у країни немає.

Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею літаків повʼязані з логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, "все це в часових горизонтах, які, очевидно, не є короткостроковими".

Зазначається, що авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів, з них 96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D. Ще 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції.

Зараз Франція виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.

Нагадаємо, Словаччина може стати першим членом НАТО, який передав Україні винищувачі. Остаточне рішення очікується протягом кількох днів або тижнів.

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