Уряд Макрона планує провести непопулярну пенсійну реформу без голосування

Президент Франції Еммануель Макрон використає указ виконавчої влади, щоб проштовхнути свою непопулярну пенсійну реформу, яка підвищить пенсійний вік у Франції до 64 років, фактично минаючи нижню палату парламенту.

Про це пише Bloomberg.

Законопроєкт про пенсії обговорювався в парламенті протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.

Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід.

Опозиційні депутати негайно закликали висловити вотум недовіри уряду.

“Ми не можемо робити ставки на майбутньому наших пенсій”, – заявила прем’єр-міністр Елізабет Борн законодавцям у Парижі, оголосивши рішення уряду.

У випадку, якщо Макрон втратить вотум недовіри, пенсійний законопроєкт буде анульований, а уряд повинен буде піти у відставку.

Мільйони вийшли на вулиці на знак протесту проти цієї пропозиції, при цьому більшість французів виступили проти реформи. Але кількість мітингувальників на останніх акція зменшилася, а опитування показали, що більшість людей очікували на прийняття законопроєкту.

Можливо, найбільш помітною ознакою протестів є сміття на вулицях міст, включно з Парижем, де за останні дні збирачі сміття, які вийшли на срайки, залишили близько 7000 тонн сміття.