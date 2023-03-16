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Францію звинуватили у “затримці” надання боєприпасів для України, – ЗМІ

Країна нібито вимагає, щоб боєприпаси вироблялися всередині блоку.

Францію звинуватили у “затримці” надання боєприпасів для України, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Францію звинуватили в уповільненні реалізації пакету Європейського Союзу на 2 мільярди євро для закупівлі зброї для України.

Про це пише Reuters з посиланням на The Telegraph.

Країна нібито вимагає, щоб боєприпаси вироблялися всередині блоку.

“Париж хотів гарантій, що угода щодо спільної закупівлі зброї піде на користь тільки фірмам, що базуються в ЄС”, – повідомила газета з посиланням на європейські джерела. 

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Нагадаємо, видання Politico отримало документи, які окреслюють план на 2 мільярди євро як для поповнення запасів в Україні, так і для заповнення власних запасів у Європі.

Нещодавно Укроборонпром розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати за кордоном. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

За замовленням Міністерства оборони України вже поставили першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів.

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